В Праге прошла акция в поддержку Юлии Цветковой

Около 20 человек собрались в центре Праги на Вацлавской площади в поддержку ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. В ноябре прошлого года россиянку обвинили в распространении порнографии после публикации в социальной сети "ВКонтакте" графических рисунков вагины с призывом снять табу с женской физиологии. Цветковой грозит до шести лет тюрьмы.

Активисты в Праге раздавали листовки с информацией о деле Цветковой. Участники пикета развернули плакаты с надписями на английском, чешском и русском языках "Свободу Юле", "Искусство – не порнография", "6 лет тюрьмы за любовь к себе и ближнему?" и другие.

Организаторами акции выступили российские студенты из чешского города Плзень. Главной задачей акции они, в первую очередь, назвали придание огласке дела Цветковой. "Мы поняли, что сидеть и молчать больше невозможно", – подчеркнула одна из участниц акции.

Правозащитники, активисты и независимые медиа требуют немедленного прекращения преследования Цветковой. В её поддержку проходят акции в разных городах России. 27 июня в Москве и Петербурге во время пикетов против репрессий в отношении активистки полиция задержала 43 человека.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Юлию Цветкову политзаключенной.