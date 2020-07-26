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live Фанайлова: Вавилон Москва. Стихи карантина. Рига: поэты, кафе и коты

Фанайлова: Вавилон Москва. Стихи карантина. Рига: поэты, кафе и коты
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Фанайлова: Вавилон Москва. Стихи карантина. Рига: поэты, кафе и коты

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Вавилон Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи инстаграма. Художник за работой: Александр Гальпер. Далеко от Москвы: Рига, поэты, кафе и коты.

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