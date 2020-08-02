Музыка на Свободе. Слияние альтернатив. Артемий Троицкий поддерживает независимость
Музыка на Свободе. 2 августа, 2020. Хедлайнеры сто шестьдесят второго выпуска программы "Музыка на Свободе" – исполнители, работающие с американской звукозаписывающей фирмой Merge Records ("Слияние" – по-русски). Рок-критик Артемий Троицкий продолжает увлекательный рассказ о своей коллекции независимых рекорд-лейблов.
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