Акции в поддержку Фургала прошла во Владивостоке и Новосибирске

В ряде городов Дальнего Востока и Сибири в воскресенье прошли новые акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В Хабаровске около ста человек собрались на митинг в центре города. Акция прошла без инцидентов, её участники вскоре разошлись. Это был восьмой подряд день несогласованных акций в Хабаровске. Один из наиболее крупных митингов состоялся накануне - по оценкам мэрии, на улицы вышли около 10 тысяч человек, а участники и наблюдатели называют большее число участников. В воскресенье, как и накануне, митинг в защиту Фургала прошёл и в Комсомольске-на-Амуре.

Несогласованная акция прошла в воскресенье во Владивостоке, столице соседнего Приморского края. К памятнику борцам за власть Советов пришло около 100 человек. В соцсетях распространялись призывы прийти к памятнику "кормить голубей". Власти сообщили, что в воскресенье будут "отмывать памятник от экскрементов голубей, которых кормят неравнодушные горожане". Памятник действительно был оцеплен и во время акции протеста проводилась его дезинфекция. Участники акции протеста также провели шествие по центру Владивостока. Два человека были задержаны полицией, впоследствии их отпустили.

Как сообщает Тайга.инфо, несогласованное шествие в поддержку хабаровского губернатора прошло также в Новосибирске.