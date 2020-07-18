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Грани времени

Войска в Хабаровске, автозаки в Москве, посадки в Минске. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, танк, протестующие в Хабаровске, коллаж

Хабаровск – новая горячая точка России. Протесты без лидера. Массовые задержания в Москве активистов, выступающих против Конституции Путина. Предвыборная зачистка Александра Лукашенко. Обыски в Фонде борьбы с коррупцией и опять невыездной Алексей Навальный. Изрядно общипанный, но не побежденный малый бизнес в России.

Подводим итоги недели с политологом Кириллом Роговым, с экономистом Евгением Гонтмахером, с ресторатором Сергеем Мироновым.

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