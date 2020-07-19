В Нанте задержан подозреваемый в причастности к поджогу собора

В городе Нант на западе Франции после пожара в одном из крупнейших в стране готическом кафедральном соборе святых Петра и Павла задержан подозреваемый в причастности к поджогу.

Это 39-летний уроженец Руанды. Он волонтёр церковного прихода, в вечер перед пожаром, как сообщается, ему было поручено запереть двери собора. Прокуратура подчёркивает, что ему пока не предъявлено никаких обвинений - он взят под стражу для допроса, это стандартная процессуальная практика во Франции. Следователи проверяют возможные противоречия в его показаниях.

Пожар в соборе начался утром в субботу. За несколько часов около 100 пожарных потушили огонь, однако внутреннему убранству собора был нанесён значительный ущерб. Полностью уничтожен главный орган XVII века. Уничтожены также витражи.

Приоритетной остаётся версия умышленного поджога собора. Пожарные говорят сразу о трёх отдалённых друг от друга очагах возгорания. При этом следов взлома в соборе не обнаружено.​

Собор в Нанте строился больше 450 лет, он был заложен в 1434 году, а завершён в 1891-м. В 1972 году кровля собора полностью сгорела и была восстановлена три года спустя. Это крупнейшая готическая церковь в Бретани, собор всего на 6 метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от сильного пожара.