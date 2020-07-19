В Москве, Петербурге и Перми - очередные задержания на пикетах

В воскресенье в трёх городах России - Москве, Санкт-Петербурге и Перми - полиция задержала семнадцать человек во время проведения одиночных пикетов.

В столице и Петербурге активисты вышли с пикетами в поддержку задержанной накануне журналистки Марии Земцовой. Десять человек были доставлены в различные ОВД, большинство из них - члены незарегистрированной либертарианский партии России.

В субботу Мария Земцова, имея на руках пресс-карту, пришла на акцию в Москве против законопроекта, внесённого в Госдуму сенаторами во главе с Еленой Мизулиной. Если документ будет принят, то лицам, сменившим пол, запретят вступать в брак и усыновлять детей. На пикетах против законопроекта были задержаны более тридцати человек, всех, кроме Земцовой, позже отпустили под обязательство о явке в суд, а девушку оставили в отделе полиции по Тверскому району на 48 часов.

В Перми полиция задержала семь членов незарегистрированной партии "Другая Россия", вышедших с пикетами в поддержку хабаровчан, которые вот уже неделею протестуют против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на активистов составляют протоколы о нарушении режима самоизоляции.