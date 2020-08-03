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Лицом к событию. "Это была комфортная зона концлагеря"

Лицом к событию. "Это была комфортная зона концлагеря"
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Лицом к событию. "Это была комфортная зона концлагеря"

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Российские правители всегда обожали спортивные победы, потому что считали что эти победы укрепляют их власть. Российские правители также всегда обожали наказать свой народ в порядке "ответной меры". Мода на антисанкции - это еще из 80-х, когда Кремль не пустил на олимпиаду в Америку своих спортсменов, потому что это Америка инициировала бойкот московской Олимпиады. Понимали тогдашние советские люди, почему, за что был этот бойкот? В разговоре участвуют спортивный журналист Сергей Микулик, который, будучи военнослужащим, в гражданской одежде изображал в олимпийской Москве "болельщика",  политик Леонид Гозман, который тоже находился тогда в этой "комфортной зоне концлагеря", и журналист Дэвид Саттер, который исследовал тогдашнюю реакцию советских людей на события в Афганистане.

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