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Время Свободы

Время Свободы: "Хабаровчане вдохновляют всю страну"

Время Свободы: "Хабаровчане вдохновляют всю страну"
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Время Свободы: "Хабаровчане вдохновляют всю страну"

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В тридцати российских городах состоялись акции в поддержку жителей Хабаровска, протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала*** Политика России на Южном Кавказе привела к очередной конфронтации Москвы и Анкары, чреватой большой войной ***Разорившаяся из-за пандемии коронавируса предпринимательница – об отношении государства к малому бизнесу

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