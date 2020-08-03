Время Свободы: "Хабаровчане вдохновляют всю страну"

В тридцати российских городах состоялись акции в поддержку жителей Хабаровска, протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала*** Политика России на Южном Кавказе привела к очередной конфронтации Москвы и Анкары, чреватой большой войной ***Разорившаяся из-за пандемии коронавируса предпринимательница – об отношении государства к малому бизнесу
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