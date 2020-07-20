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Юрий Шевчук поддержал участников протестов в Хабаровске

Юрий Шевчук

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук поддержал жителей Хабаровска, которые уже девять дней подряд выходят на акции протеста из-за ареста губернатора края Сергея Фургала. Видео музыканта опубликовал региональный штаб Навального в твиттере.

"Многие неравнодушные люди в нашей стране глубоко сочувствуют событиям, которые происходят сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один!", – сказал Шевчук.

В Хабаровске девять дней продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. 11 и 18 июля в городе прошли самые многочисленные акции, по некоторым оценкам, в них приняло участие, соответственно, до 35 и 50 тысяч человек. Они требуют выпустить Фургала из-под ареста, проводить суд над ним в Хабаровске. Также на митингах звучат политические лозунги против федеральной власти. Акции протеста регулярно проходят в Комсомольске-на-Амуре и других городах и посёлках Хабаровского края.

Кроме того, акции солидарности с протестующими прошли в Благовещенске, Владивостоке, Новосибирске. Накануне во Владивостоке на акции задержали двух активистов. Ещё одного арестовали сегодня на пять суток.

  • Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. Фургал, представляя ЛДПР, победил в 2018 году на губернаторских выборах действующего главу региона - представителя "Единой России".
  • В 2019 году "Единая Россия" проиграла выборы в Законодательное собрание Хабаровского края. Фургал пока остаётся губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.

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