Юрий Шевчук поддержал участников протестов в Хабаровске

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук поддержал жителей Хабаровска, которые уже девять дней подряд выходят на акции протеста из-за ареста губернатора края Сергея Фургала. Видео музыканта опубликовал региональный штаб Навального в твиттере.

"Многие неравнодушные люди в нашей стране глубоко сочувствуют событиям, которые происходят сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один!", – сказал Шевчук.

В Хабаровске девять дней продолжаются массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. 11 и 18 июля в городе прошли самые многочисленные акции, по некоторым оценкам, в них приняло участие, соответственно, до 35 и 50 тысяч человек. Они требуют выпустить Фургала из-под ареста, проводить суд над ним в Хабаровске. Также на митингах звучат политические лозунги против федеральной власти. Акции протеста регулярно проходят в Комсомольске-на-Амуре и других городах и посёлках Хабаровского края.

Кроме того, акции солидарности с протестующими прошли в Благовещенске, Владивостоке, Новосибирске. Накануне во Владивостоке на акции задержали двух активистов. Ещё одного арестовали сегодня на пять суток.