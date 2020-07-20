Впервые за 3 месяца в России за сутки меньше 6000 инфицированных

В России за последние сутки, по официальным данным, выявили 5940 новых инфицированных коронавирусом. Впервые с 29 апреля число новых случаев заражения за сутки меньше 6 тысяч.

Умерли за сутки 85 человек с подтверждённым COVID-19. Это самый низкий показатель с начала мая (данные оперативного штаба впоследствии корректируются; кроме того, в российскую статистику смертей от коронавируса включаются не все случаи, когда пациент был инфицирован коронавирусом, а только те, когда инфекция признана главной причиной смерти). По-прежнему на первом месте по числу смертей за сутки Санкт-Петербург - 26.

Карантинные ограничения, введённые в связи с эпидемией, в России начали отменять 11 мая. С тех пор число новых случаев инфекции, выявляемых за день, упало примерно вдвое. В последние недели оно держалось на уровне от 6 до 7 тысяч в день.

За всё время эпидемии в России было выявлено более 770 тысяч случаев коронавирусной инфекции, умерли более 12 тысяч человек.