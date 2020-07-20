Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19

У политической и предпринимательской элиты России с апреля был доступ к экспериментальной вакцине Национального исследовательского центра им. Гамалеи. Об этом сообщили источники Bloomberg. Собеседники агентства рассказали, что вакцину вводили сотням человек. Bloomberg удалось найти подтверждение этому у десятков человек, но их имена агентство не раскрывает.

Добровольцы участвовали в вакцинации бесплатно. Им вводили две дозы вакцины.

Один из топ-менеджеров сообщил, что у него не было побочных эффектов. Он решил сделать прививку, чтобы жить нормальной жизнью и участвовать в деловых встречах. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них были высокая температура и мышечные боли.

Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на текстовое сообщение с вопросом, делал ли прививку Владимир Путин или кто-то из Администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg.