Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актёра Михаила Ефремова. Его будут судить по статье Уголовного кодекса "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Минимальный срок наказания по этой статье – 5 лет лишения свободы. Дело будет рассмотрено Пресненским районным судом Москвы.
8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. По версии следствия, находясь за рулём в состоянии опьянения, он выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался от травм. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.
Спустя несколько дней актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, заверил, что поможет им всеми средствами, которые у него есть, подчеркнув при этом, что это "не попытка откупиться, а попытка искупить". Ефремов также заявил, что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои связи или знакомства. Семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения.
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