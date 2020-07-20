Схиигумен Сергий оштрафован на 18 тысяч рублей

Духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) признан экстремистом. Такое решение вынес суд города Верхняя ПышмА (Свердловская область), сообшило Ura.ru.



Суд признал Николая Романова виновным в разжигании ненависти и назначил ему наказание в виде штрафа - 18 тысяч рублей. Адвокат схимонаха заявила, что будет обжаловать решение суда.



Ранее мировой судья Верхнепышминского городского суда признал отца Сергия виновным в распространении фейков о коронавирусе. Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.

Схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения. Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил его сана.

На днях Романов потребовал от президента передать ему власть в стране, после чего отношение к схиигумену и его монастырю приобрело политический характер.

В понедельник вышел в свет фильм Ксении Собчак "Монастырь особого назначения", он опубликован на YouTube канале Собчак. В фильме, среди многих эпизодов, показано и интервью с представителем екатеринбургской епархии, настоятелем Храма на Крови отцом Максимом Миняйло. Он объясняет, почему РПЦ позволила отцу Сергию стать священником и вести службы, несмотря на совершенные им преступления, сообщило в понедельник агентство Ura.ru.