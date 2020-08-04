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Лицом к событию/ Хабаровск затмил "обнуление"?

Лицом к событию/ Хабаровск затмил "обнуление"?
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Лицом к событию/ Хабаровск затмил "обнуление"?

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Что изменила в России переделка Конституции Владимиром Путиным? Почему российская оппозиция и общество не смогли оказать заметного сопротивления перекраиванию конституции и "обнулению" путинских сроков. Доклад фонда "Либеральная миссия" "Новая (не)легитимность" обсуждают его соавтор политолог Кирилл Рогов и политики Борис Надеждин и Борис Кагарлицкий. Из Хабаровска - адвокат Константин Бубон. Ведет передачу Михаил Соколов

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