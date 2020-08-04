Лицом к событию/ Хабаровск затмил "обнуление"?

Что изменила в России переделка Конституции Владимиром Путиным? Почему российская оппозиция и общество не смогли оказать заметного сопротивления перекраиванию конституции и "обнулению" путинских сроков. Доклад фонда "Либеральная миссия" "Новая (не)легитимность" обсуждают его соавтор политолог Кирилл Рогов и политики Борис Надеждин и Борис Кагарлицкий. Из Хабаровска - адвокат Константин Бубон. Ведет передачу Михаил Соколов