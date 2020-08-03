Время Свобод: Пот и злоба Александра Лукашенко

Александр Лукашенко в обращении перед президентскими выборами в Беларуси обвинил своих политических оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в стране***Иран и Украина завершили переговоры по выплате компенсаций за сбитый под Тегераном самолет «Украинских авиалиний»***Бывший король Испании Хуан Карлос уехал из страны на фоне коррупционного скандала, в который он оказался вовлечен
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