Время Свобод: Пот и злоба Александра Лукашенко

Александр Лукашенко в обращении перед президентскими выборами в Беларуси обвинил своих политических оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в стране***Иран и Украина завершили переговоры по выплате компенсаций за сбитый под Тегераном самолет «Украинских авиалиний»***Бывший король Испании Хуан Карлос уехал из страны на фоне коррупционного скандала, в который он оказался вовлечен