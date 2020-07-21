В Свердловской области вечером 20 июля произошло наводнение в городе Нижние Серги. В нём проживают девять тысяч человек. Вода разрушила четыре моста и подтопила, по разным данным, от 63 до 230 жилых домов и несколько административных зданий. Три дома разрушены, повреждены линии электропередач.

Город был обесточен, было остановлено производство на местном металлургическом заводе. К утру 21 июля вода на улицах спала. 255 сотрудников МЧС и добровольцы продолжают ликвидацию последствий наводнения, расчищая улицы от мусора. О пострадавших не сообщается, семь человек эвакуированы. Проверку причин наводнения проводит прокуратура.