Два российских министерства — минобороны и минздрав — поспорили о готовности первой российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина уже готова, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов — что у неё начался только второй этап испытаний.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — заявил Цаликов в интервью "Аргументам и фактам".

Кузнецов в комментарии РБК сообщил, что вакцина только проходит второй из трёх этапов испытания. По его завершении должна начаться процедура государственной регистрации препарата, отметил он.