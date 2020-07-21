Два российских министерства — минобороны и минздрав — поспорили о готовности первой российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина уже готова, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов — что у неё начался только второй этап испытаний.
"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — заявил Цаликов в интервью "Аргументам и фактам".
Кузнецов в комментарии РБК сообщил, что вакцина только проходит второй из трёх этапов испытания. По его завершении должна начаться процедура государственной регистрации препарата, отметил он.
- В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. The Bell отмечает, что реальные шансы создать российскую вакцину есть только у двух игроков – ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- В обычных условиях вакцины требуют долговременного испытания на больших выборках пациентов, однако ряд стран, в том числе Россия, планируют пропустить этот этап, фактически проводя клинические испытания на вакцинируемых гражданах. Минобороны планирует начать производство вакцины уже в августе.
- По состоянию на утро 21 июля в России зарегистрированы 5842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 783 328. 562 384 человека выздоровело. Умерли, по официальным данным федерального оперативного штаба, 12 580, эксперты подвергают эту оценку сомнению и считают, что реальная смертность может быть в три раза выше.
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