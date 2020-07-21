Четверть московских вагонов метро оснастят системой распознавания лиц

Московский метрополитен потратит 1,4 миллиарда рублей на оснащение четверти всех вагонов системой распознавания лиц. С помощью камер мэрия сможет в режиме реального времени выяснить возраст, уровень дохода, социальный статус и номер телефона любого пассажира. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Благодаря камерам и создаваемой системе работы с супермассивами данных, мэрия может отслеживать персональные маршруты москвичей по городу, сопоставлять их данные с сайтами, которые они читают, подключившись к городскому вай-фаю, сопоставлять их с данными о перемещениях на арендованных велосипедах и автотранспорте.

До конца года мэрия оснастит системой распознавания лиц около полутора тысяч вагонов из шести тысяч. Заявленная цель системы – улучшение комфорта и безопасности граждан, а также информирование пассажиров обо всех изменениях и новшествах в работе транспортного комплекса Москвы.

В начале июля оппозиционный политик Владимир Милов и гражданский активист Алёна Попова подали в Европейский суд по правам человека жалобу на применение технологии распознавания лиц в Москве. Истцы считают, что массовая цифровая слежка, применённая властями на одном из московских митингов, нарушает конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных.