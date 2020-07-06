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В ЕСПЧ подан иск из-за распознавания лиц на митинге в Москве

Оппозиционный политик Владимир Милов и гражданский активист Алёна Попова подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на применение технологии распознавания лиц во время митинга в 2019 году в Москве. Об этом РБК сообщили в международной правозащитной группе "Агора".

Это первая подобная жалоба в отношении России, а также в практике ЕСПЧ, рассказал юрист "Агоры" Кирилл Коротеев, который занимался подготовкой документа.


29 сентября 2019 года, вскоре после выборов в Мосгордуму, оппозиция провела согласованную акцию протеста на проспекте Сахарова. Территория митинга была оцеплена, и пройти на нее можно было только через полицейское заграждение. Активисты заметили, что на рамках металлоискателей на уровне человеческого роста были закреплены камеры видеонаблюдения.

Милов и Попова, которые участвовали в этой акции, потребовали cуд рассмотреть законность использования камер. Истцы ссылались на конституционный запрет на вмешательство в личную жизнь и на закон о защите персональных данных. Однако районные суды сочли использование распознавания лиц обоснованным и не нарушающим права граждан. Мосгорсуд утвердил эти решения.

Попова и Милов считают, что сплошное применение технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября нарушило право граждан на охрану частной жизни, а невозможность, идя на митинг, избежать процедуры нарушала право на свободу собраний.

Кроме того, по мнению заявителей, само применение такой технологии на протестном митинге говорит о нарушении нормы Европейской конвенции о недопустимости дискриминации, поскольку оно "не было политически нейтральным".

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В МВД России обещали, что к ней подключат все 175 тысяч городских видеокамер (в подъездах, во дворах и на улицах). Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов. Также в январе стало известно, что Москва потратит ещё два миллиарда рублей на оборудование для системы распознавания лиц.

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