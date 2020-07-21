Хакеры, тролли, олигархи. Британский доклад об угрозах из России

Российские власти различными способами вмешивались в британскую политику – в частности, в предвыборный процесс перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 году. Действия Кремля, который ведет разнообразную разведывательную и подрывную деятельность против Великобритании, представляют собой существенную угрозу безопасности Соединенного Королевства. Такие выводы содержатся в опубликованном сегодня докладе Комитета по разведке и безопасности (Intelligence and Security Committee – ISC) британского парламента.

Публикация доклада ожидалась давно, ведь он был закончен еще полтора года назад прежним составом ISC. С тех пор в Британии по итогам внеочередных выборов был сформирован новый парламент. Однако обнародовали этот документ только сейчас – за день до того, как депутаты разойдутся на каникулы, – и эта задержка тоже стала предметом политической полемики.

Появлению доклада предшествовали громкие заявления на "русскую" тему. 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сказал, что Россия "практически наверняка" вмешивалась в предвыборный процесс накануне парламентских выборов 2019 года. В качестве примера вмешательства приводился вброс в публичное пространство конфиденциальных документов, добытых, по данным правительства, лицами, близкими к российским спецслужбам. Эти документы, касающиеся торговых переговоров между Британией и США, использовались в ходе предвыборной кампании тогдашним лидером Лейбористской партии Джереми Корбином в качестве доказательства того, что правительство консерваторов намерено продать американским компаниям британскую Национальную систему здравоохранения (NHS).

Российские спецслужбы посредством кибератак пытались вмешаться в процесс создания вакцины против коронавируса

Кроме того, Доминик Рааб, опираясь, по его словам, на данные британской, американской и канадской разведок, обвинил спецслужбы России в том, что они пытались похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19.

– Мы установили, что российские спецслужбы посредством кибератак, осуществленных в трех наших странах, в том числе здесь, в Соединенном королевстве, пытались вмешаться в процесс создания вакцины против коронавируса. Должен сказать, что считаю возмутительным такие действия российских властей в тот момент, когда весь мир объединяется в поисках средства для борьбы с коронавирусом, и здесь эти работы ведутся на благо нашего народа и всего мира. Я считаю нужным заявить об этом. Мир должен об этом знать, – сказал британский министр.

Что же содержится в столь долго ожидавшемся докладе Комитета по разведке и безопасности?

Россия характеризуется в документе как страна "одновременно очень сильная и очень слабая", не располагающая сильными общественными и государственными институтами, зато имеющая мощные вооруженные силы и спецслужбы и управляемая авторитарным режимом, который, будучи не связан демократическими ценностями и процедурами, способен быстро принимать решения – в том числе в области разведывательной деятельности, диверсий и пропаганды.

Убийство Александра Литвиненко указано в докладе как момент, когда для Великобритании "путинская Россия окончательно перестала быть потенциальным партнером, превратившись в несомненную угрозу".

Великобритания – "одна из главных целей" российских спецслужб на Западе: "Это может быть связано с близкими отношениями Британии и США и с тем фактом, что Британия воспринимается [Россией] как ключевой элемент западного антироссийского лобби".

В докладе утверждается (часть его содержания засекречена, поэтому обо всех приводимых примерах российской деятельности судить сложно), что российские спецслужбы, используя кибератаки, дезинформацию и пропаганду в СМИ и социальных сетях, пытались воздействовать на исход кампаний перед референдумами о независимости Шотландии и – здесь выводы авторов менее однозначны – о выходе Британии из ЕС.

Много говорится о ситуации с российским крупным бизнесом, присутствующим в Великобритании. Вывод: "Британия приветствовала российские деньги, не задавая особых вопросов об их происхождении… Это создало идеальную среду для проведения "грязных денег" через так называемую "лондонскую прачечную". Кроме того, эти средства инвестировались в создание пророссийской лоббистской сети в Британии.

Отмечается также, что многие противники российского режима, обосновавшиеся в Британии, оказались под угрозой. Помимо отравленного Александра Литвиненко, а также Сергея и Юлии Скрипаль, выживших после попытки отравления веществом "Новичок", указывается на 14 подозрительных смертей граждан и выходцев из России, которые обосновались в Британии и были по разным причинам неугодны российским властям.

Реакция британских властей и спецслужб на угрозы со стороны России оценивается как в целом недостаточная. Предлагается принять ряд новых законов, которые облегчили бы борьбу с этими угрозами, а также усилить сотрудничество в этой сфере с другими западными партнерами, в том числе в рамках НАТО.

Один из итоговых выводов: "Возможно, когда-нибудь улучшение российско-британских отношений приведет к снижению уровня угрозы национальной безопасности страны, но не стоит думать, что это может случиться при нынешнем российском руководстве".

О предыстории появления доклада, политической обстановке, в которой он появился, и состоянии российско-британских отношений Радио Свобода рассказал Валерий Аджиев, главный научный сотрудник факультета медиа и коммуникаций британского университета Борнмута.

– Когда появился этот доклад и почему его так долго не публиковали?

– Главная его тема – вмешательство России в британскую политику – была заявлена еще в конце 2017 года. После длительного сбора информации, в значительной степени от спецслужб, а также от многочисленных экспертов, доклад был закончен в марте 2019 года. Затем в течение полугода он проходил формальную проверку на гостайну. 17 октября 2019 года доклад поступил в канцелярию премьер-министра. Ожидалось, что Борис Джонсон оперативно санкционирует его публикацию. Однако премьер решил отложить ее на период после всеобщих выборов, как раз тогда объявленных. И действительно, уже 13 декабря, на следующий день после победы на выборах, Джонсон одобрил доклад. Но и после этого публикация не состоялась – сначала должен был быть сформирован новый состав парламентского комитета, который согласился бы с поправками, внесенными в доклад спецслужбами и правительством. Формирование комитета, члены которого номинируются премьер-министром и лидером оппозиции, затянулось. В июне 30 парламентариев обратились к премьеру с письмом с требованием ускорить формирование комитета. Только 15 июля был наконец избран председатель комитета Джулиан Льюис, который объявил, что доклад будет выпущен через неделю.

Действия Джонсона, откладывавшего публикацию, видимо, были спонтанной ошибкой

Решение Бориса Джонсона отложить публикацию резко критиковалась оппозицией и прессой. Были даже заявления, одно из них – от Марины Литвиненко (вдовы бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году. – РС), о намерениях добиться скорейшую его публикации через суд. Резонно было заключить, что в докладе содержатся очень неприятные для Консервативной партии и лично Джонсона выводы, оглашение которых в прошлом году могло бы привести к осложнениям на выборах. Но, как видим, никаких особых "бомб" такого рода доклад не содержит. Так что действия Джонсона, откладывавшего публикацию, видимо, были спонтанной ошибкой, которую премьер потом оказался не способен признать.

– Можно ли толковать эти действия как проявления каких-то тайных симпатий премьера к России – или по крайней мере надежд на "разморозку" в будущем российско-британских отношений, которые после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери оказались в состоянии открытого конфликта?

– Нынешнее правительство и лично Джонсона трудно заподозрить в симпатиях к российскому руководству. Есть мнение, что его предшественники, Дэвид Камерон и Тереза Мэй, старались, несмотря ни на что, не идти на обострение отношений с Москвой. Отражение этих настроений – работа группы Conservative Friends of Russia, в которую входили некоторые видные консервативные парламентарии. Но эта группа давно распущена. Правительство Джонсона настроено более решительно – чему свидетельством недавно введенный режим автономных (не согласованных с ЕС или другими странами) санкций в духе закона Магнитского. Достаточно жесткая позиция у Британии и в отношении российско-украинского конфликта, а также касательно Сирии. Что касается самого Джонсона, то он опубликовал очень красноречивое признание "Я был неправ в отношении России" – имея в виду свое намерение перезагрузить отношения с Москвой. Свой визит туда в конце 2017 года в качестве министра иностранных дел он как раз и считал шагом к реализации этих намерений, но отравление в Солсбери их вскоре похоронило.

– В докладе, в частности, много говорится о влиянии российского бизнеса в Британии, его лоббистских усилиях в британских верхах.

– Это тема давняя. Известно, например, что, начиная с 2010 года, Консервативная партия получила около 3,5 млн фунтов от доноров российского происхождения. Проблема для обвинителей, однако, в том, что эти бизнесмены – британские граждане (негражданам политические пожертвования запрещены), и непонятно, чем они отличаются от прочих богатых людей заморского происхождения, которых никто ни в чем не обвиняет. Более того, некоторые из них находятся в оппозиции к нынешнему российскому режиму. К примеру, Александр Темерко, который называет себя личным другом Бориса Джонсона, пожертвовал тори в общей сложности 1,3 млн. фунтов. В свое время Россия даже требовала его экстрадиции как одного из бывших руководителей ЮКОСа. Во время последней предвыборной кампании в ответ на претензии лейбористов касательно правомочности его донорства он опубликовал в газете Telegraph статью под названием "Путин украл мой бизнес – теперь Корбин хочет сделать то же самое". Темерко также утверждает, что является "римэйнером" – противником выхода Британии из ЕС.

Другие часто звучащие в обозначенном контексте имена – Евгений Лебедев и его отец Александр. Так, в последнем номере еженедельника New Statesman опубликован материал известного специалиста по России, сотрудника газеты Guardian и автора нескольких книг Люка Хардинга, в котором, в частности, говорится:

Только 26% британцев относятся к России сколь-нибудь позитивно, а 71% – негативно

"[Лебедев] и его сын Евгений, ныне единственный владелец газеты Evening Standard, усердно искали дружбы и внимания Бориса Джонсона и евроскептического крыла Консервативной партии". Действительно, младший Лебедев – весьма активная фигура в светских кругах, на организуемых им вечеринках и приемах появляются многие члены истеблишмента, бывает и Борис Джонсон, с которым Евгений, как говорят, в дружеских отношениях. Значит ли это, что через Лебедева-младшего Москва имеет канал влияния на Джонсона? Конспирологи, наверное, скажут об этом свое слово (да уже и говорят). Но характерно, что во главе своей Evening Standard этот владелец поставил не кого-нибудь, а бывшего министра финансов Джорджа Осборна, у которого с Джонсоном сложные отношения: тот своей победой на референдуме разрушил политическую карьеру Осборна, метившего в премьеры. Более того, Лебедевы владеют и Independent – более антибрекзитовского, несущего в хвост и гриву и Джонсона, и его партию издания найти трудно. Словом, картина сложная и не укладывается в единую схему.

– Каково в целом состояние британского общественного мнения по "русскому вопросу"?

– В отношении к нынешнему российскому режиму и его действиям на международной арене в Британии есть консенсус – и среди большинства населения, и среди основных политических сил. Согласно опубликованному в феврале глобальному опросу, только 26% британцев относятся к России сколь-нибудь позитивно, а 71% – негативно. Отношения на межгосударственном уровне после отравлений Литвиненко и Скрипалей находятся на предельно низком уровне, – говорит политический аналитик, научный сотрудник университета Борнмут Валерий Аджиев.

Первая реакция российских властей на британский доклад оказалась предсказуемой. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил агентству ТАСС, что этот документ "абсолютно враждебен, наполнен голословными обвинениями и не сулит ничего хорошего отношениям Москвы и Лондона". Представитель МИД России Мария Захарова назвала доклад "русофобией в фейковой огранке".