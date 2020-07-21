В Туркмении приостановили работу на 10 дней крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В местах массового скопления людей теперь необходимо соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Больницы переполнены пациентами с пневмонией, в стране остановлено железнодорожное движение. При этом власти страны утверждают, что в стране нет ни одного случая заболевания коронавирусом, – сообщает национальная служба Радио Свобода – Радио Азатлык.

По официальной информации, ряд новых ограничений вводится в стране в целях профилактики инфекционных заболеваний. Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения призвала власти республики принять те же меры общественной безопасности, как будто коронавирус уже есть в стране. 14 июля в республике приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки, днём ранее чиновники сферы здравоохранения призвали граждан носить медицинские маски на улицах.

По данным Азатлыка, среди сотрудников столичных и региональных больниц растёт число заболевших, а сами они переполнены пациентами. Корреспонденты редакции отмечают резкий рост смертности от пневмонии почти во всех регионах страны. По данным журналистов, пациентов всё же тестируют на COVID-19 и в большинстве случаев тесты подтверждают наличие коронавируса. Почему при этом власти настаивают на его отсутствии – не сообщается.