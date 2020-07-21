В Кремле признали, что цель войти в топ-5 экономик мира недостижима 

В указе Владимира Путина о целях национального развития России до 2030 года, подписанном президентом во вторник, отсутствует ранее поставленная цель войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Такая цель была сформулирована Путиным в 2018-м году в его указе о целях национального развития до 2024 года. Устно глава государства говорил о ней неоднократно и после подписания документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя корректировку национальных целей, заявил, что она "потребовалась из-за неблагоприятной международно-экономической конъюнктуры". Песков добавил, что "цели должны быть реалистичными и достижимыми".

Согласно указу Путина о "прорывном развитии" страны до 2030 года, национальными целями объявлены "сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "возможности для самореализации и развития талантов", "комфортная и безопасная среда для жизни", "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", "цифровая трансформация", а также "создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации".

Среди целей, которые перекочевали из предыдущего указа в новый - двукратное снижение уровня бедности и повышение продолжительности жизни населения до 78 лет. Этих целей планировалось достичь к 2024 году, теперь они перенесены на шесть лет.