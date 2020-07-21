Пойдет ли волна протеста из Хабаровска по России?

В Хабаровске Россия увидела тот сценарий, по которому могут произойти перемены во всей стране: стихийный выход на улицы масс при молчаливом сочувствии местной власти и нейтралитете силовиков. Поскольку протест локален, Владимир Путин решил его погасить, назначив ВРИО губернатора Михаила Дегтярева - представителя ЛДПР.

В целом рейтинги российской власти не улучшаются. Период карантина пройден при минимальных выплатах населению и максимальном административном давлении для организации голосования за поправки в Конституцию. Эпидемия не закончилась, а ее реальный масштаб скрывается.

Президент России 21 июля подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Владимир Путин обещает рост уровня жизни, улучшение условий для бизнеса, роста численности населения, снижение бедности вдвое по сравнению с 2017 г., ,улучшение жилищных условий не менее 5 миллионам семей. Премьер России Михаил Мишустин 22 июня на отчете в Госдуме должен объяснить, как таких чудес добиться. А пока обещает выделить 6 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в регионах.

Что власти России будут делать дальше? Можно ли социальными выплатами и красивыми обещаниями погасить недовольство, или пост-карантинный кризис вызовет осенний всплеск активности масс? Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев, экономист и политик Сергей Жаворонков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 июля в 19:05