Лицом к событию. Что в Россию принесет "вторая волна"?

Как мировой кризис из-за пандемии влияет на экономику России, на власти на и политическое поведение жителей? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко (Вашингтон) и независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30767684.html