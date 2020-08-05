Лицом к событию. Что в Россию принесет "вторая волна"?

Как мировой кризис из-за пандемии влияет на экономику России, на власти на и политическое поведение жителей? Обсуждают экономист Сергей Алексашенко (Вашингтон) и независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30767684.html
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