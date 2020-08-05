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Время Свободы

Время Свободы: Ужас в Бейруте. Селитра, несущая смерть

Время Свободы: Ужас в Бейруте. Селитра, несущая смерть
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Время Свободы: Ужас в Бейруте. Селитра, несущая смерть

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По предварительной версии, причиной мощнейшего взрыва в порту Бейрута стала детонация аммиачной селитры при проведении сварочных работ*** Полицейские конфисковали в московском книжном магазине «Ходасевич» фем-календарь «Солидарность», средства от продажи которого шли благотворительной организации «Насилию.Нет» *** Петербург может лишиться знаменитого яхт-клуба

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