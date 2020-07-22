Дегтярёв ответил на протесты хабаровчан словами: "Не уйду"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв заявил, что не уедет в Москву, как того требуют участники митингов в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.

"Тем, кто говорит "Уходи!" — не уйду! Кричать под окнами "Выходи!" просто некультурно", - сказал Дегтярёв в трансляции в инстаграме по дороге на работу, куда он отправился пешком. Врио губернатора обратился к жителям Хабаровска с просьбой не кричать под окнами, потому что это отвлекает от работы, беречь себя и соблюдать социальную дистанцию.

Дегтярёв заявил, что в своей работе будет равняться на опыт прежних руководителей края. Среди которых он назвал Виктора Ишаева (находится под домашним арестом) и Вячеслава Шпорта (проиграл в 2018 году выборы Сергею Фургалу). При принятии решений новый глава региона обещал ориентироваться на, как он выразился, "столпа хабаровской политики Алексея Черного". Черный возглавлял крайком КПСС в 1970—1988 годах.

По словам Дегтярёва руководству края "не хватает тяжеловесности с федеральным центром", а он её даст. "Когда я звоню — берут трубку все. Меня знают лично, партию уважают", — cказал Дегтярев.

Вечером 21 июля в Хабаровске несколько сот человек вышли к зданию правительства Хабаровского края на митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Они скандировали "Дегтярёв, выходи!", "Дегтярёв — домой" и другие лозунги против назначения врио. Уже под конец митинга участники акции начали скандировать: "Мы вернемся! Нас будет больше!", после было объявлено о новых акциях в полдень субботы и воскресенья.

Вечером на брифинге для немногочисленных приглашенных местных журналистов Дегтярёв заявил, что выходить к участникам митингов не собирается, но готов общаться с жителями края в формате прямой линии по примеру президента России.

После задержания избранного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах уже 10 дней проходят митинги и пикеты. Чаще всего демонстранты требуют для губернатора "справедливого суда в регионе". Однако звучат и другие требования – вплоть до отставки президента Владимира Путина.