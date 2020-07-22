Президент Трамп призвал американцев носить маски

Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, призвал всех американцев носить маски в тех случаях, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию, независимо от того, нравится это им или нет. Это, по его словам, эффективно, и кроме того, служит проявлением патриотизма.

Трамп также обратился к молодым американцам с просьбой избегать переполненных баров и прочих собраний в закрытых помещениях. Будьте аккуратны и будьте благоразумны, сказал Трамп.

Призывая американцев носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции, Трамп признал, что ситуация с эпидемией Covid-19 в стране, вероятно, продолжит ухудшаться, прежде чем начнутся улучшения.

Президент Трамп впервые за долгое время сменил риторику относительно сдерживания пандемии коронавируса. Ранее он отказывался носить маску на публике, за что подвергался критике. Впервые с начала пандемии он надел на публике маску во время посещения госпиталя в пригороде Вашингтона в середине июля. Позднее президент США заявил, что не будет рекомендовать гражданам надевать маски. Однако в понедельник Трамп опубликовал фотографию в маске в своем твиттере и сказал, что планирует возобновить проведение регулярных брифингов по пандемии.

США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусом. На данный момент число инфицированных приближается к четырём миллионам. Умерли от COVID-19 около 142 тысяч человек. Во вторник количество умерших от коронавирусной инфекции в США выросло более чем на одну тысячу. По данным Reuters, это самый большой суточный показатель с начала июня.