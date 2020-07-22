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В России третий день подряд меньше 6 тысяч заражений COVID-19

В России за прошедшие сутки выявлено 5862 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее было 5842 новых случая. Уже три дня суточный прирост не превышает шести тысяч. Всего с момента начала распространения COVID-19 в России заболели 789 190 человек.

Умерли за прошедшие сутки 165 человек. Всего, по официальным данным федерального оперативного штаба, число умерших с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция достигло 12 745. Однако эксперты подвергают эту оценку сомнению и считают, что реальная смертность может быть в три раза выше.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, где заболели 638 человек, Свердловской области — 234 заболевших и Ханты-Мансийском АО — 221 заболевший.

Из российских больниц за сутки были выписаны 9669 человек. С начала эпидемии выздоровели 572 тысячи 53 человека.

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