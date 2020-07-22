Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ "Авента-М"

Аппарат ИВЛ "Авента-М"

Росздравнадзор разрешил вернуть к эксплуатации аппараты искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" Уральского приборостроительного завода, возгорание которых привело к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новое регистрационное удостоверение, действующее с 21 июля.

В начале июля ведомство сообщило, что не обнаружило прямой связи между нарушениями работы аппаратов ИВЛ и их возгораниями в больницах.

В июне концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в госкорпорацию "Ростех", начал отзыв для "дополнительного тестирования при повышенных нагрузках и внештатных ситуациях" произведенных им аппаратов ИВЛ "Авента-М" из российских больниц. Это произошло после того, как Росздравнадзор принял решение о приостановке их эксплуатации из-за возгораний, в результате которых погибли семь человек, в том числе пациенты с COVID-19.

В США отказались от российских аппаратов ИВЛ
Embed
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
Скачать медиафайл

Аппараты "Авента-М", помимо российских больниц, в апреле были поставлены в США для помощи больным COVID-19. После случаев возгорания аппаратов в Москве и Петербурге Соединённые Штаты заявили, что пока не будут использовать российское оборудование. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG