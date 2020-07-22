Росздравнадзор вернул в эксплуатацию аппараты ИВЛ "Авента-М"

Росздравнадзор разрешил вернуть к эксплуатации аппараты искусственной вентиляции лёгких "Авента-М" Уральского приборостроительного завода, возгорание которых привело к пожарам в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новое регистрационное удостоверение, действующее с 21 июля.

В начале июля ведомство сообщило, что не обнаружило прямой связи между нарушениями работы аппаратов ИВЛ и их возгораниями в больницах.

В июне концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), который входит в госкорпорацию "Ростех", начал отзыв для "дополнительного тестирования при повышенных нагрузках и внештатных ситуациях" произведенных им аппаратов ИВЛ "Авента-М" из российских больниц. Это произошло после того, как Росздравнадзор принял решение о приостановке их эксплуатации из-за возгораний, в результате которых погибли семь человек, в том числе пациенты с COVID-19.

Аппараты "Авента-М", помимо российских больниц, в апреле были поставлены в США для помощи больным COVID-19. После случаев возгорания аппаратов в Москве и Петербурге Соединённые Штаты заявили, что пока не будут использовать российское оборудование. В Кремле говорили об этих поставках как о гуманитарной помощи. Впоследствии стало известно, что США оплатили большую часть поставленных грузов.