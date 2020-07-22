От Протагора до Кьеркегора. Что известно о захватившем автобус в Луцке

Вооруженный человек, представившийся как "Максим Плохой", утром 21 июля позвонил в украинскую полицию и заявил, что захватил заложников в Луцке: рейсовый автобус Берестечко –Красниловка остановился на центральной площади города, видимо, по приказу нападавшего. Позже выяснилось, что его реальное имя Максим Кривош, а его главное требование –​ чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть американский фильм "Земляне".

Нападавший был вооружен автоматом Калашникова и пистолетом. Он время от времени открывал огонь, однако никого не ранил. Выброшенная им из салона автобуса граната, к счастью, не разорвалась. Кривош целый день держал в заложниках 13 человек, время от времени открывая огонь. Один из этих эпизодов журналисты засняли на видео: нападающий стреляет после того, как заложникам передают воду:

Украинские полицейские решили не брать автобус штурмом, а попытаться договориться с захватившим заложников человеком. Требования Кривоша при этом были расплывчатыми. Украинские СМИ, ссылаясь на запрет распространять их полностью, говорили лишь о требовании к Владимиру Зеленскому записать ролик о фильме "Земляне". Тем не менее, эти требования сохранились в соцсетях. Из трех коротких сообщений можно сделать вывод, что причина захвата людей – интерпретация нападавшим понятия "власть". Он считает ее "террором", поэтому требовал, чтобы несколько украинских высокопоставленных политиков, от бывшего президента Украины Петра Порошенко до нынешнего главы МВД Арсена Авакова, публично признали себя "террористами в законе". В противном случае Кривош угрожал применением не только огнестрельного оружия и гранат, но и бомбой, якобы заложенной в людном месте. Очевидно, что последняя его угроза была лишь словесной. Текст его требований написан с большим количеством грамматических и орфографических ошибок.

Днем 21 июля Владимир Зеленский поговорил с Кривошем по телефону. Он пообещал, что если будут отпущены три заложника – подросток, беременная женщина и пенсионерка – призыв посмотреть фильм появится в соцсетях. После того, как видеообращение было опубликовано на официальной странице Зеленского в фейсбуке, нападавший сдался полиции и оставшихся заложников отпустил, а президент после ареста Кривоша его удалил. Сейчас оно осталось только на каналах нескольких украинских СМИ:

Все аккаунты в соцсетях Максима Кривоша были заблокированы еще в день нападения, как его твиттер, так и его страница в Youtube – на основании распространения информации, не соответствующей правилам интернет-сообщества. Тем не менее, его страница во "ВКонтакте" активна до сих пор. Во всех соцсетях утром перед захватом заложников Кривош опубликовал видеообращение: нападавший сидит с автоматом Калашникова в руках и произносит фразу: "С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду". На его берете – нашивка со словами "Я могу". Позже выяснится, что как ее внешний вид, так и написанные на ней слова были официально зарегистрированы и теперь находятся под охраной авторского права. Нашивку можно обнаружить и на фотографии, которую Кривош выложил в соцсети, чтобы поздравить своих подписчиков с Новым, 2016 годом, – она в руках у Деда Мороза под елкой из книг.

Манифест Кривоша под названием "Философия преступника" написан в том же году, тоже выложен в интернет, а в 2014-м опубликован в издательстве "Волыньполиграф" в виде книги тиражом 400 экземпляров. Информации о том, раскуплена ли эта книга, нет.

Первые четыре страницы объемного опуса (более 500 страниц) занимают цитаты различных философов, от Протагора до Кьеркегора, от Ницше до Шестова. Помимо них в тексте есть немало цитат из работ Льва Толстого или, например, религиозного мистика Ошо. Свой пост в социальной сети "ВКонтакте" о манифесте Кривош сопроводил высказыванием представителя литературного романтизма Шарля Огюста де Сент-Бёва: "Я всегда полагал, что, если бы люди хоть на минуту перестали лгать и высказали вслух то, что думают, общество бы не устояло". Еще несколько цитат из этого текста опубликовал бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Еще в день нападения было не очень понятно, почему нападавший требовал от Зеленского призвать людей посмотреть фильм "Земляне". В его тексте или где-либо на странице в соцсетях упоминания о нем нет. Разве что в книге Кривош рассказывает о себе, что и мухи не обидит, а "только человека, только его". Американский документальный фильм "Земляне", снятый в 2005 году, повествует об эксплуатации животных – для употребления в пищу, производства обуви и одежды, для научных исследований или развлечений. В съемках принимали участие несколько зоозащитников и веганов, в том числе актер Хоакин Феникс, в 2019 году получивший "Оскара" за исполнение главной роли в фильме "Джокер", а также музыкант Моби. В среду, 22 июля, украинские журналисты побывали по нескольким адресам, где был зарегистрирован и жил нападавший, и выяснилось, что в последние 5 лет он на добровольной основе занимался лечением собак. В интервью журналу "Новое время" зоозащитница из Ровно Алла Лосик рассказала, что Кривоша все знают: "Он в Дубно защищал животных, лечил, там его все знают, и власть знает, и ветеринары. Все в шоке. Он никогда не проявлял агрессии, воспитанный, сдержанный", – рассказала она.

Взгляды Максима Кривоша можно объяснить его долгим пребыванием в заключении. Впервые он попал в тюрьму в 17 лет, а в общей сложности провел за решеткой 11 лет. Последнее его преступление связано с мошенничеством на нумизматическом интернет-аукционе. Он выставил на продажу редкую монету 1924 года, и покупатель был готов заплатить за нее более 30 тысяч гривен (более 1 тысячи долларов США по нынешнему курсу, –​ прим. РС), однако в посылке от продавца никакой монеты не оказалось. В решении суда по этому делу говорится о том, что Кривош с подельником должны были вернуть покупателю предоплату, почти 11 тысяч гривен.

Известно, что нападавшему 44 года, он родился в Советском Союзе, в Оренбургской области, жил в Луцке, а зарегистрирован был в городе Дубно. Его мама – учительница русского языка, умершая несколько лет назад, а отец – советский ученый, автор нескольких изобретений для электромашиностроительной отрасли. У Кривоша есть супруга и 15-летний сын.