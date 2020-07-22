"Повар Путина" перевел Навальному 1 млн, политик вернул деньги обратно

Петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин пожертвовал миллион рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. По словам оппозиционного политика, в фонде решали, вернуть средства или отправить их на благотворительность, но в конце концов остановились на первом варианте. "Тошнит даже от мысли, что на нашем счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы", — пояснил Навальный.
В декабре прошлого года Евгений Пригожин выиграл у Фонда борьбы с коррупцией суд, согласно решению которого ФБК, Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей. Иск был связан с расследованием ФБК, в котором фонд обвинил комбинат питания "Конкорд", принадлежавший Пригожину, в поставках некачественной еды и вызванной этим вспышкой дизентерии в московских детских садах и школах.
Несколько дней назад Навальный заявил, что суммы, которую суд постановил выплатить Пригожину, у него нет, объявив о ликвидации ФБК и регистрации нового юридического лица.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром Путина", с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За девять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили более пяти тысяч госконтрактов на общую сумму 209 миллиардов рублей. В прошлом году, как подсчитало "МБХ медиа", чистая прибыль компаний составила более 2 миллиардов рублей.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
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