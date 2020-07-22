Хватит ли Путину денег купить Хабаровск?

В какую сумму Кремлю обойдется арест губернатора Хабаровского края? Во время отчета премьера Мишустина в Думе лидер ЛДПР Жириновский просит финансово поддержать вояж своего однопартийца Дегтярева в Хабаровский край. "Люди не слишком рады его видеть", - вынужден признаться Жириновский. Значит людей нужно попытаться задобрить. Мишустин обещает такую помощь. Выдержит ли российский бюджет эти обещания? Обсуждают экономисты Никита Кричевский и Сергей Хестанов. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05. Как вы думаете, удастся ли московским властям полюбовно договориться с хабаровчанами?