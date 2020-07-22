В Башкирии - шестикратный рост "внебольничной пневмонии"

В Башкирии во вторую неделю июля отмечен шестикратный рост заболеваемости "внебольничной пневмонией". Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Евгений Степанов.

По его словам, за неделю с 6 по 12 июля диагноз был подтвержден у 1 тысячи 685 человек, более 80% заболевших - люди старше 50 лет. В связи с этим в Роспотребнадзоре планируют начать вакцинацию против пневмококковой инфекции.

В России за прошедшие сутки выявлено почти шесть тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцей. По официальным данным, суточное количество заболевших стабильно снижается. Однако многие эксперты подвергают эту оценку сомнению. Они считают, что власти занижают статистику и не ставят заболевшим реальный диагноз, заменяя его, в частности, диагнозом "внебольничная пневмония". Власти это отрицают.