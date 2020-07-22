ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании, 94% - против 

Администраторы официального твиттера Центральной избирательной комиссии удалили опрос о многодневном голосовании, который был опубликован в среду днём. На момент удаления на вопрос "Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?" 94% пользователей высказались против, только 6% - за. В опросе успели принять участие 754 человека.
Такие же опросы ЦИК опубликовал на своих официальных страницах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. И там количество проголосовавших против оказалось существенно выше, чем одобривших многодневное голосование.
Накануне Госдума приняла поправки к избирательному законодательству, которые позволяют проводить выборы любых уровней в течение трёх дней. Подобная практика была апробирована во время голосования по поправкам к Конституции России. Представители оппозиции отмечали, что это создало возможности для беспрецедентных фальсификаций.
В ЦИК решение провести голосование в несколько дней объясняли намерением развести потоки избирателей из-за угрозы распространения коронавируса.
Позже председатель Центризбиркома Элла Памфилова на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщила, что обсуждается возможность многодневного голосования на всех будущих выборах. По словам Памфиловой, соцопросы показали, что гражданам понравилась такая процедура.
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