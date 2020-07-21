Госдума приняла закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах

Государственная Дума России приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий проводить голосования на выборах или референдумах в течение трёх дней.

Законопроект поддержали 344 депутата, 51 был против.

Принимать решение о многодневных выборах сможет избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Трехдневное голосование сможет применяться уже в Единый день голосования в сентябре 2020 года.

Эксперты отмечают, что голосование в течение трёх дней существенно упростит фальсификации в ходе выборов.

Голосование в течение недели - с 25 июня по 1 июля включительно - проводилось по поправкам к Конституции. В ЦИК объяснили такое решение намерением развести потоки избирателей "как во времени, так и в пространстве" из-за угрозы распространения коронавируса.

Позже председатель Центризбиркома Элла Памфилова на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что обсуждается возможность многодневного голосования на выборах. По словам Памфиловой, соцопросы показали, что гражданам понравилась процедура многодневного голосования.

Движение "Голос" называло голосование по Конституции "примером покушения на суверенитет народа". Формат "всенародного голосования" позволил властям проводить голосование несколько дней, организовать надомное досрочное голосование, смотреть сквозь пальцы на вопиющую прямую агитацию чиновников за поправки, публикующиеся в разгар голосования экзитполы ВЦИОМ.

По мнению правозащитников, поправки о трехдневном голосовании ещё сильнее отдалят российские выборы от их конституционного предназначения быть высшим выражением воли народа.