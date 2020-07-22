AP: Вашингтон решил не возобновлять работу консульства США в Ухане

Вашингтон решил не возобновлять работу консульства США в китайском городе Ухань. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме. По его словам, таким образом Соединённые Штаты хотят предупредить возможные меры Пекина в ответ на американское требование закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Работа дипмиссии США в Ухане, откуда началось распространение коронавируса, была приостановлена в январе, на фоне пандемии COVID-19.

О том, что Вашингтон передал китайским властям закрыть консульство КНР в Хюстоне, стало известно в среду, 22 июля. Госдепартамент США заявил, что это сделано с целью "защитить американскую интеллектуальную собственность и частную информацию".

Пекин назвал действия Вашингтона необоснованными и пригрозил ответными мерами.

США неоднократно обвиняли Китай в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Отношения между странами дополнительно обострились в последние время после того, как представители США обвинили Китай в сокрытии информации о коронавирусе, а также в нарушениях прав человека в Гонконге и Синьцзяне. С чем конкретно связано решение закрыть консульство именно в Хьюстоне - пока не известно.