Лицом к событию. Суд закрыл "Новое величие"

Дело “Нового величия” и приговор по нему обсудят правозащитник Николай Кавказский, журналист, со-организатор движения "Марш матерей" Евгения Лавут, адвокат Каринна Москаленко и один из участников дела, Сергей Гаврилов.
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