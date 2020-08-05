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live Лицом к событию. Суд закрыл "Новое величие"

Лицом к событию. Суд закрыл "Новое величие"
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Лицом к событию. Суд закрыл "Новое величие"

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Дело “Нового величия” и приговор по нему обсудят правозащитник Николай Кавказский, журналист, со-организатор движения "Марш матерей" Евгения Лавут, адвокат Каринна Москаленко и один из участников дела, Сергей Гаврилов.

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