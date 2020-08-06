Время Свободы: Уроки Хиросимы. Отличить жертву от агрессора

Исполнилось 75 лет атомной бомбардировке Хиросимы, споры об оправданности применения атомной бомбы продолжаются***Следствие по делу Ивана Сафронова считает, что советник главы Роскосмоса использовал для шифрования программу VeraCrypt***Кандидат в президенты Белорусии Светлана Тихановская – о своем вынужденном участии в политике
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