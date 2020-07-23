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Китай запустил свою первую миссию по изучению Марса

Китай запустил свою первую автоматическую межпланетную станцию "Тяньвэнь-1". Она должна достичь Марса 11 февраля 2021 года. Об этом сообщает китайское государственное агентство "Синьхуа".

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с космическим аппаратом на борту стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Примерно через 36 минут после начала полета зонд успешно вышел на заданную орбиту.

"Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом.

Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности.

Миссия названа "Тяньвэнь" в честь поэмы "Вопросы к небу" древнекитайского поэта Цюй Юаня.

Запуск "Тяньвэнь-1" стал уже второй марсианской миссией на этой неделе. 20 июля свой космический аппарат по изучению Марса запустили Объединенные Арабские Эмираты.

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