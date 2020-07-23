У Верховного суда начались задержания перед заседанием по "ростовскому делу"

В Москве возле здания Верховного суда, где сегодня должно пройти рассмотрение кассационной жалобы на приговор по "ростовскому делу", полицейские задержали несколько участников пикетов.

Среди них активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" Михаил Галяшкин, Андрей Плыгач, Тимофей Филин и Наталья Криволапова.

В начале октября прошлого года областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по делу о массовых беспорядках. 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили реальные сроки до семи лет колонии, а 20-летний Вячеслав Шашмин – три года условно.