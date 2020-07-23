У Верховного суда начались задержания перед заседанием по "ростовскому делу"

В Москве возле здания Верховного суда, где сегодня должно пройти рассмотрение кассационной жалобы на приговор по "ростовскому делу", полицейские задержали несколько участников пикетов.
Среди них активисты незарегистрированной партии "Другая Россия" Михаил Галяшкин, Андрей Плыгач, Тимофей Филин и Наталья Криволапова.
В начале октября прошлого года областной суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры по делу о массовых беспорядках. 24-летний Владислав Мордасов и 19-летний Ян Сидоров получили реальные сроки до семи лет колонии, а 20-летний Вячеслав Шашмин – три года условно.
- По версии следствия, Мордасов создал в телеграме чат, посвящённый 5 ноября 2017 года. На этот день политик Вячеслав Мальцев, лидер движения "Артподготовка", назначил так называемую революцию. Мордасов и Сидоров в этот день вышли к областному правительству с плакатами "Верните землю ростовским погорельцам" и "Правительство в отставку". Их задержали и обвинили в подготовке силового захвата здания правительства, что они отрицают. Несколько свидетелей сказали в суде, что их заставили подписать показания под давлением или пытками. Обвиняемые также жаловались на пытки.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Мордасова, Сидорова и Шашмина политическими заключёнными.
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