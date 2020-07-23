Почти половине россиян не хватает денег до зарплаты 

Почти половине работающих россиян не хватает денег до зарплаты, следует из опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

33% опрошенных испытывают нехватку денег "время от времени", 10% - "постоянно". При этом только у 8% респондентов случаются непредвиденные траты.

"Плохим" или "очень плохим" своё финансовое состояние оценивают 72% россиян.

Ранее Владимир Путин подписал указ о "прорывном развитии страны", в котором перенёс планы снизить уровень бедности в два раза на шесть лет. Этой цели планировалось достичь к 2024 году, теперь она перенесена на 2030 год. В Кремле объяснили это "неблагоприятной международно-экономической конъюнктурой".