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Суд арестовал политолога Фёдора Крашенинникова за неуважение к власти

Районный суд Екатеринбурга признал виновным политолога Фёдора Крашенинникова в повторном неуважении к власти. Он арестован на семь суток, сообщил он в своём телеграм-канале.

Крашенинников был задержан ранее днём. В марте в своём телеграм-канале назвал "***нами в мантиях" (трусами) судей Конституционного суда, после того как президент России Владимир Путин обратился к ним с просьбой дать разъяснения по возможности обнулить президентские сроки.

В составленном полицией протоколе утверждается, что, согласно заключению эксперта, данное выражения носит унизительную и оскорбительную характеристику для судей Конституционного суда.

В ноябре прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за другого поста про судей в телеграм-канале.

  • Поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие многотысячные штрафы и аресты за "распространение информации, выражающей явное неуважение к органам государственной власти", вступили в силу весной 2019 года. Законопроект активно критиковался оппозицией и правозащитниками, опасавшимися, что он может быть использован для цензуры в интернете и СМИ.

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