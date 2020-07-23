Суд арестовал политолога Фёдора Крашенинникова за неуважение к власти

Районный суд Екатеринбурга признал виновным политолога Фёдора Крашенинникова в повторном неуважении к власти. Он арестован на семь суток, сообщил он в своём телеграм-канале.

Крашенинников был задержан ранее днём. В марте в своём телеграм-канале назвал "***нами в мантиях" (трусами) судей Конституционного суда, после того как президент России Владимир Путин обратился к ним с просьбой дать разъяснения по возможности обнулить президентские сроки.

В составленном полицией протоколе утверждается, что, согласно заключению эксперта, данное выражения носит унизительную и оскорбительную характеристику для судей Конституционного суда.

В ноябре прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за другого поста про судей в телеграм-канале.