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Умер восстановивший Оптину пустынь митрополит Евлогий

Митрополит Русской православной церкви Евлогий (Смирнов) умер на 84 году жизни в Москве, сообщает официальный сайт Московского патриархата. Он восстановил закрытые во времена СССР и важные для РПЦ Данилов монастырь и Оптину пустынь.

Он родился в 1937 году в Кемерове, после школы поступил в Московскую духовную семинарию. Был иподиаконом у патриарха Алексия I. Стал монахом. Преподавал в Московской духовной академии. В 1967 году рукоположен в иеромонахи.

В 1983 году был назначен наместником возвращённого церкви московского Данилова монастыря, возродил в нём службы, но был снят с должности под давлением властей. В 1988 был указом патриарха Пимена назначен наместником другого закрытого при коммунистах монастыря — Введенской Оптиной пустыни, вернув его к церковной жизни.

В 1990 году стал епископом Владимирским и Суздальским, хиротонию совершал патриарх Алексий II. В 2013 году возведён в сан митрополита уже патриархом Кириллом.

  • Запрещённый в служении диакон РПЦ Андрей Кураев утверждал, что в 1988 году Евлогий, бывший тогда проректором Московской духовной академии, сделал ему выговор по просьбе Комитета государственной безопасности.

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