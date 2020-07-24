Паспорт надежды. Лондон отвечает Пекину за репрессии в Гонконге

Китай продолжает наступление на права и свободы жителей Гонконга – что вызывает резкое отторжение почти всех западных государств. Правительство Великобритании объявило, что с начала 2021 года открывает специальную программу предоставления своего гражданства для гонконгских иммигрантов. В ответ Пекин объявил, что примет соответствующие меры, чтобы не допустить подобного – а попросту говоря, еще сильнее "закрутит гайки".

Как подчеркнула глава МВД Великобритании Прити Патель, решение о запуске программы гражданства для жителей Гонконга было принято почти сразу после принятия Пекином нового закона о национальной безопасности Гонконга, практически уничтожившего его статус Специального административного района КНР.

США, Великобритания и еще многие страны убеждены, что этот закон грубейшим образом попирает основы устройства Гонконга и его жителей, закрепленные еще в Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга 1984 года и в Основном законе Гонконга.

Согласно новому китайскому законодательству:

законы КНР получили полный приоритет над законами Гонконга;

официально и полноценно в Гонконге начали работать сотрудники китайских спецслужб, в том числе – расследовать по своему усмотрению деятельность здесь всех иностранных юридических и физических лиц.

администрация города Гонконга получила возможность применять самую жесткую силу против демонстрантов;

всех граждан Гонконга, обвиненных в нарушении закона, можно отныне экстрадировать в материковый Китай;

Запрещается, как и в остальном Китае, деятельность всех иностранных неправительственных организаций, от правозащитных и благотворительных до культурно-просветительских.

В прошлом мае МИД Китая объявил, что все жители Гонконга, обладающие специальным паспортом "британских граждан заморских территорий (British National (Overseas)", являются такими же гражданами КНР, как и все остальные – и если Лондон начнет предоставлять им какие-то особые права и статус, то это станет грубым нарушением международного права.

Статусом "гражданина заморских территорий Великобритании", по приблизительным оценкам, сегодня обладают около 360 тысяч жителей Гонконга, и еще примерно 2 миллиона 600 тысяч человек имеют право их получить – как их родственники. Лондон заявил, что запускает специальную визовую программу для таких людей (с перспективой получения полноценного британского гражданства) – в том числе для всех гонконгцев, родившихся здесь после 1997 года и у кого хотя бы один из родителей уже имеет паспорт "британского гражданина заморских территорий".

Паспорта British National (Overseas) выдавались в Гонконге с 1987 по 1997 год, и сейчас они есть примерно у 350 тыс. жителей города, и еще 2,6 млн гонконгцев имеют право на их получение. Теперь право на паспорта "заморских граждан" получат те, кто родился в Гонконге после 1997 года и у кого хотя бы один родитель является гражданином заморских территорий Великобритании.

Ранее их статус и так предоставлял им право безвизового въезда в Британию на срок до шести месяцев. С новой визой такие гонконгцы смогут дважды въезжать в Соединенное Королевство на общий срок до 30 месяцев включительно, либо один раз – но сразу на 5 лет. Потом, проведя здесь 1 год, они смогут подать заявку на британское гражданство.

Однако смогут ли все гонконгцы с такими документами добраться до Великобритании, и вообще покинуть пределы Китайской Народной Республики? 23 июля официальный представитель МИДа КНР Ван Вэньбин объявил, что скоро Пекин перестанет признавать паспорт "британских граждан заморских территорий" как документ, позволяющий выезжать из Китая: "Несмотря на серьезные дипломатические усилия, Лондон упорствует в своих политических манипуляциях с паспортом своих "заморских граждан". Китай рассмотрит вопрос о признании данного документа недействительным для выезда из страны, а также оставит за собой право принимать дальнейшие меры".

На прошлой неделе Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил, что Лондоном приостанавливает давнее соглашение с Гонконгом об экстрадиции. Кроме того, Великобритания распространяет на Гонконг эмбарго на поставки оружия в КНР, введенное еще после кровавого подавления армией народных выступлений против Компартии Китая в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Рааб подчеркнул, что британское правительство опасается того, что после принятия нового закона о нацбезопасности Гонконга экстрадированные туда люди могут попасть в тюрьмы и концлагеря в материковом Китае.

Соглашение об экстрадиции между Гонконгом и Великобританией действует с 1989 года. Согласное его положениям, Лондон может просить о выдаче жителя Гонконга, подозреваемого в нарушении закона на территории Соединенного Королевства – и точно так же судебные власти Гонконга могут просить выдать им британцев, если они совершили какое-либо преступление на гонконгской земле. Однако теперь эту землю скорее следует называть "пекинской" – со всеми вытекающими юридическими последствиями. При этом аналогичные договоры об экстрадиции Гонконг подписал когда-то не только с Великобританией, но и еще с 19 другими странами.

Ранее, 15 июля, Вашингтон объявил, что американское правительство и Конгресс рассматривают возможность запретить въезд в страну всем членам Коммунистической партии Китая (КПК) и членам их семей. Об этом сообщили газета The New York Times и агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. В случае принятия закона невъездными в США станут не меньше 150 миллионов жителей Китая.

Китайская компартия – крупнейшая в мире по численности, в ней состоят более 90 миллионов человек. В ее уставе записано, что в своей работе она руководствуется марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, "теорией трех представительств" Цзян Цзэминя, "научной концепцией развития" Ху Цзиньтао и идеями нынешнего руководителя Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой новой эпохи".

15 июля Дональд Трамп своим указом лишил Гонконг специального статуса, обеспечивавшего свободную торговлю между США и Гонконгом: "Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий. Отныне к Гонконгу будет отношение как к материковому Китаю". По словам президента США, это ответ на репрессии Пекина в Гонконге.