Китайская Народная Республика, недавно торжественно отметившая 70-ю годовщину своего создания, продолжает предлагать десяткам государств присоединяться к глобальной концепции своего международного партнерства "Пояс и путь". Тем временем оппоненты ширящегося китайского влияния на мировую политику и торговлю, в первую очередь США, не устают предупреждать мир о самых разных опасностях дружбы с Пекином. Однако лидеры многих стран, в первую очередь с авторитарными режимами, очевидно, видят в особенностях китайской внешней и внутренней политики исключительно примеры для подражания.

О том, как КНР использует свои передовые технологии для слежки за собственными гражданами, и внутри страны, и за рубежом, чтобы КПК по-прежнему эффективно и быстро могла наказывать всех, кто, по мнению властей, ведет опасную для нее деятельность, написано довольно много. При этом количество пользователей интернета в Китае, где население особенно активно онлайн и в соцсетях, составляет более 800 миллионов человек.

В одном из недавних докладов Госдепартамента США "О положении с правами человека в странах мира" подчеркивалось, что правительство КНР наняло десятки тысяч человек на общенациональном, провинциальном и местном уровнях для тотальной слежки за всеми электронными сообщениями и онлайн-контентом, особенно в китайской соцсети Sina Weibo.

Этот надзор включает мониторинг личных писем, телефонных звонков, постов в соцсетях, а также новостей и рекламы в интернете. Китайская цензура даже запрещает употреблять определенные темы, выражения и даже слова, например:

Винни-Пух – потому что китайские пользователи интернета используют изображения Винни-Пуха для обозначения Си Цзиньпина;

"Баоцзы" – потому что это одно из неуважительных прозвищ Си Цзиньпина в интернете;

Далай-лама – поскольку он остается символом независимости Тибета; обсуждать тему независимости Тибета тоже запрещено;

советские анекдоты – потому что насмешка над СССР равносильна насмешке над коммунистической идеей;

"Гонконг, вперед!" (香港加油) – лозунг массовых протестных акций в Гонконге;

709 (709律师) – 9 июля 2015 года была арестована большая группа известных правозащитников и адвокатов;

Лю Сяобо – это правозащитник и лауреат Нобелевской премии, сидящий в тюрьме в Китае;

"Великая китайская интернет-стена" – так как цензуре подвергается даже обсуждение самого наличия цензуры;

Тяньаньмэнь – и вообще любое упоминание о событиях 1989 года;

4 июня – это дата кровавого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году;

Чжао Цзыян – бывший генеральный секретарь компартии Китая, который в 1989 году поддержал протесты на площади Тяньаньмэнь;

"Неизвестный бунтарь" – это условное имя, под которым стал известен человек, в течение получаса в одиночку сдерживавший колонну танков во время подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

А что произойдет, если другие государства приобретут у Пекина те же технологии – и с той же целью? Это уже стало одной из причин обеспокоенности Вашингтона относительно сетей 5G, новой технологии беспроводной связи, которая в будущем станет повсеместной основой экономики и сферы государственных услуг. 5G, без сомнений, улучшит качество жизни большинства людей планеты. Но, как уже несколько раз заявлял Белый дом, то, что Пекин и его союзники могут использовать сети 5G, а также и многие иные китайские технологии для усиления репрессий против собственного населения, крайне опасно.

Согласно последнему отчету международной неправительственной правозащитной организации Freedom House, власти 18 из 65 государств, участвующих в проекте "Пояс и путь", например Зимбабве, Ангола, Мьянма, Пакистан, приобрели у китайских компаний, таких как Yitu, Hikvision и CloudWalk, специальное оборудование для глобальной слежки за населением. В нем сочетаются достижения в области искусственного интеллекта и распознавания лиц для создания охватывающих целые города систем, способных выявлять угрозы "общественному порядку". Все названные китайские компании ранее совершенствовали свои технологии слежения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, осуществляя мониторинг протестной деятельности уйгурских активистов.

В июне этого года венесуэльский президент Николас Мадуро объявил, что Китай поможет внедрить технологию 5G в Венесуэле. При этом интернет-активность венесуэльских пользователей уже давно также является предметом слежки и правительственной цензуры, и любые нарушения установленных правил в этой сфере строго преследуются в уголовном порядке.

Одним из методов, с помощью которых выживает правящий чавистский режим в Каракасе, является использование так называемой "Карты Отечества" (Carnet de la Patria), пластиковой идентификационной карты и одновременно мобильной платежной системы – придуманной и созданной для внедрения в Венесуэле китайской телекоммуникационной компанией ZTE. Этот документ получают лишь избиратели, голосующие за правящую "Единую социалистическую партию Венесуэлы" (PSUV), – и она также вознаграждает их доступом к пищевым продуктам и санитарно-гигиеническим товарам по заниженным ценам. Те, кто не голосовал за Мадуро, никакой "Карты Отечества" получить не могут.

Не так давно Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время Каракас намеревается построить и запустить в космос уже третий по счету венесуэльский спутник слежения, под названием Guaicaipuro, созданный при поддержке Пекина.

В Иране известная Китайская телекоммуникационная компания Huawei предоставляет услуги связи в течение многих лет. Если Huawei приступит к внедрению в Иране китайской технологии 5G, Тегеран получит новейшие технические средства шпионажа, слежки и контроля за собственным населением, пишут авторы доклада "Свобода в интернете: кризис социальных медиа в 2019 году", подготовленного Freedom House.

В этом документе подчеркивается, что иранские власти "хвастаются тем, что настоящая армия из 42 тысяч верных добровольцев постоянно следит за высказываниями иранских граждан в сети". Недавно Тегеран на несколько дней заблокировали все соцсети, а потом просто отключили интернет во всей стране в связи с чередой антиправительственных манифестаций более чем в 90 городах и селениях страны.

Впрочем, возросшее влияние Китая на ограничения прав и свобод за пределами собственных границ распространяется уже далеко не на одни лишь страны вроде Ирана, Зимбабве или Венесуэлы. Есть немало свидетельств тому, что Пекин начал более агрессивно оказывать давление на американские и европейские государства и институты, даже на Голливуд, стремясь добиться прекращения любой критики в свой адрес.

Например, в прошлом ноябре китайский посол в Швеции заявил, что его страна может запретить въезд на свою территорию министру культуры Швеции, если она выдаст премию имени Тухольского шведскому гражданину и писателю китайского происхождения Гуй Миньхао. Премия названа в честь немецкого автора Курта Тухольского, который в 1930-х годах бежал в Швецию из гитлеровской Германии. Она присуждается писателям или издателям, которые подвергаются гонениям. Гуй Миньхао принадлежит книжный магазин в Гонконге, и он издает книги о китайской политике. Во время поездки в Пекин в сопровождении шведских дипломатов Гуя не так давно на время арестовали.

В августе этого года КПК официально объявила, что крупной делегации немецких политиков, политологов и журналистов могут запретить въезд в Китай в связи с критическими заявлениями одного члена группы, Маргарете Баузе, по поводу репрессий в отношении китайских уйгуров. Хотя другие парламентарии Бундестага регулярно получают китайские визы, этой женщине, депутату парламента ФРГ, ее выдавать отказываются. "Китайские власти посягают на нашу демократическую систему, и Бундестаг не может этого допустить", – заявила Маргарете Баузе в интервью Deutsche Welle. При этом в 2018 году Пекин уже требовал, чтобы она прекратила дебаты в Бундестаге на тему принудительного содержания уйгуров в специальных лагерях для интернированных лиц.

В августе 2017 года издательство Cambridge University Press вновь опубликовало около 300 статей на своем китайском сайте – которые затем были с него удалены, после того как КПК пригрозила запретить все периодические издания Cambridge University Press в Китае. Темами большинства статей были протесты 1989 года на площади Тяньаньмэнь, "культурная революция", Тибет, Синьцзян, Гонконг и Тайвань, рассказал редактор Тим Прингл.